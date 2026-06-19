На Урале заканчивается посевная

Посевная кампания в Свердловской области вышла на финальный этап. Об этом по итогам совещания в региональном правительстве написал в соцсетях губернатор Денис Паслер. По его словам, уже завершен сев кукурузы и картофеля. Зерновые культуры посеяны на 93,4% площади от плана, а овощи открытого грунта – на 90,7%.

В этом году земледельцы увеличили посевные площади технических культур – рапса и льна, и на сегодняшний день работы выполнены на 109% относительно плана. Есть отставание по севу зерновых из-за обильных осадков, но все солнечные дни аграрии используют максимально, чтобы закончить это направление, отметил Паслер.

Екатеринбург, Елена Васильева

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