Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Первоуральске (ФОТО)

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, случившегося накануне в Первоуральске.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел в 20:33 на улице Ватутина, 72.

По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Land Rover, в нарушение правил дорожного движения проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого машина столкнулась с ВАЗ-2113 под управлением водителя 2007 года рождения. Потом Land Rover совершил наезд еще и на припаркованные Honda Fit и грузовой фургон. 19-летний водитель ВАЗ-2113 доставлен в ГБ № 1 Первоуральска.

По результатам освидетельствования установлено, что водитель Land Rover находился в состоянии опьянения, содержание алкоголя в его крови составило 0,250 мг/л.

Первоуральск, Елена Васильева

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