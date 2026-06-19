Паслер разрешил жечь костры и мусор

В Свердловской области 19 июня снят особый противопожарный режим. Соответствующее решение было принято накануне на заседании регионального правительства, сообщил губернатор Денис Паслер.

Напомним, особый противопожарный режим был введен 25 апреля. Под запретом находились: разведение костров, использование мангалов, сжигание мусора на участках, в том числе в бочках, пал сухой травы и другое применение открытого огня.

По словам Дениса Паслера, снять ограничения позволила погода – в последние дни в регионе идут обильные дожди.

Екатеринбург, Елена Васильева

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