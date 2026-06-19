Вячеслав Бутусов и Вадим Самойлов – что слушают уральцы в Год уральского рока

В 2026 году Свердловский рок-клуб отмечает 40-летие, а хедлайнером Ural Music Night станет группа «Чайф», которая является одним из символов уральского рока. В преддверии этого события жители Среднего Урала стали чаще обращаться к любимым исполнителям и заходить на их сайты, чтобы узнать о ближайших концертах, послушать музыку и посмотреть архивные фото.

Согласно аналитике обезличенных данных оператора «Мегафон», в последний месяц весны трафик на ресурсы уральских рок-исполнителей вырос почти на 10% по сравнению с апрелем. Чаще всего свердловчане обращаются к песням Вячеслава Бутусова («Наутилус Помпилиус») и Вадима Самойлова («Агата Кристи»).

Наиболее активными слушателями уральского рока являются пользователи 45-54 лет, на них приходится около 39% трафика на тематические сайты. Далее следуют меломаны 35-44 лет с долей 21%. Наименьший интерес рок-хиты 1980-90-х вызывают у молодого поколения 14-24 лет, они генерируют только 12% трафика.

Женщины являются наиболее активными ценителями музыки этого направления: они интересуются исполнителями Свердловского рок-клуба и билетами на их концерты в 2 раза чаще мужчин.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube