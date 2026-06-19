Будут заманивать из других регионов – Паслер рассказал, как решит вопрос дефицита медиков

Денис Паслер по итогам заседания регионального правительства анонсировал запуск нового проекта, который поможет решить кадровый вопрос в системе здравоохранения. «Запускаем новый для нашего региона и страны проект. Он касается порядка заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования в сфере здравоохранения для ребят, которые приезжают к нам учиться из других регионов. Мы предоставим им возможность поступления в Свердловский областной медицинский колледж на условиях целевого обучения. Ключевым условием станет заключение целевого договора, согласно которому, отучившись, молодые специалисты должны будут отработать три года в медицинских организациях Свердловской области», – написал Паслер в соцсетях.

По его задумке, приехавшие со всей страны учиться молодые люди будут оставаться на Среднем Урале и планировать свое будущее. «А мы укрепим кадровый потенциал среднего медицинского звена. Плановый набор на 2026-2027 учебный год составит 1050 мест для иногородних студентов», – отметил Паслер.

Екатеринбург, Елена Васильева

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