В Екатеринбурге снят особый противопожарный режим

В Екатеринбурге вслед за Свердловской областью также снят особый противопожарный режим. Постановление подписал мэр Алексей Орлов в связи со стабилизацией пожарный обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Ограничения в Екатеринбурге действовали с 15 апреля.

Запрет распространялся на:

– посещение лесов и торфяников;

– проезд на автомобилях в лесные массивы;

– использование открытого огня и мангалов.

При этом горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, установленные федеральным законом. Таким образом, запрещено:

– разводить открытый огонь на природе (в том числе в мангалах), бросать окурки или спички в траву, валежник, опилки;

– использовать на охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

– оставлять пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату) в не предусмотренных для этого местах;

– заправлять топливные баки при работающем двигателе;

– вести работы с открытым огнем на торфяниках;

– сжигать хворост, опилки, траву на территории, примыкающей к лесным массивам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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