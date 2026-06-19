В Екатеринбурге снят особый противопожарный режим

В Екатеринбурге вслед за Свердловской областью также снят особый противопожарный режим. Постановление подписал мэр Алексей Орлов в связи со стабилизацией пожарный обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.
Ограничения в Екатеринбурге действовали с 15 апреля.
Запрет распространялся на:
– посещение лесов и торфяников;
– проезд на автомобилях в лесные массивы;
– использование открытого огня и мангалов.
При этом горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, установленные федеральным законом. Таким образом, запрещено:
– разводить открытый огонь на природе (в том числе в мангалах), бросать окурки или спички в траву, валежник, опилки;
– использовать на охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
– оставлять пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату) в не предусмотренных для этого местах;
– заправлять топливные баки при работающем двигателе;
– вести работы с открытым огнем на торфяниках;
– сжигать хворост, опилки, траву на территории, примыкающей к лесным массивам.
Екатеринбург, Елена Васильева
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