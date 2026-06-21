21 июня – самый длинный день в году

21 июня является самым длинным днем 2026 года.

Сегодня наступит летнее солнцестояние, продолжительность светлого времени суток составит 17 часов 33 минуты.

После 21 июня день начнет убывать. Продолжительность дня и ночи сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября, а короче всего светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния, 21 декабря.

Ко времени летнего солнцестояния приурочен Иванов день, по русской традиции – Ивана Купала. По одному из поверий, в полночь на несколько минут расцветает папоротник.

Екатеринбург, Елена Васильева

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