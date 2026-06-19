МЧС предупредило о непогоде: ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер

В ближайший час и до конца суток 19 июня местами на территории Свердловской области прогнозируются сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В МЧС рекомендуют при ухудшении погоды прекратить работы на высоте, по возможности оставаться в здании, на улице держаться подальше от легких построек и рекламных конструкций.

При граде срочно ищите укрытие, – советуют спасатели. Если это невозможно, защитите голову от ударов руками, сумкой или одеждой. Ни в коем случае не прячьтесь под деревьями – в него может попасть молния, либо могут рухнуть от ветра ветки. Также не стоит парковать под деревьями автомобили.

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