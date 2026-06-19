Генпрокурор РФ выслушал жалобы уральцев

Генеральный прокурор России Александр Гуцан, который накануне прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург, провел личный прием граждан.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, рассказать главе ведомства о своих проблемах получили возможность 26 граждан.

Личного вмешательства Генпрокурора России потребовали вопросы доступности медицинской помощи, обеспечения инфраструктурой новых жилых комплексов и переселения из аварийного жилья, соблюдения прав граждан при реализации программы догазификации в регионе и подключения жилых домов к сетям электроснабжения, получения многодетными семьями земельных участков и обеспечения их необходимой инфраструктурой, безопасности дорожного движения и содержания объектов улично-дорожной инфраструктуры, экологической обстановки, в том числе при обращении с твердыми коммунальными отходами, исполнения судебных решений по взысканию алиментов.

Одной из первых к Генпрокурору России обратилась Надежда Мурогова. Она пожаловалась на плачевное состояние коммунальной инфраструктуры одного из военных городков Екатеринбурга: на улицах отсутствует освещение, имеются проблемы с содержанием жилых домов.

«Мы не в первый раз уже проводим приемы, и вопросы по содержанию военных городков постоянно возникают. Здесь мне непонятно только одно: люди живут, люди платят за коммунальные услуги, и вот эта чехарда с управляющими компаниями, которые всеми правдами и неправдами пытаются не исполнять возложенные на них обязанности, вызывает, по крайней мере, недоумение. А если сказать больше – то и вопросы. Вот почему это происходит? Давайте мы поручим военной прокуратуре с учетом ранее данных поручений доложить ситуацию о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и дать принципиальную оценку действий подведомственных Министерству обороны служб. Не формально надо провести проверку, а разобраться», – отметил генпрокурор.

Супруга передвигающегося на кресле-коляске инвалида первой группы обратилась к Александру Гуцану за помощью в обеспечении доступной среды. Пенсионеры одни проживают на первом этаже многоквартирного дома. В подъезде отсутствует пандус, что лишает мужчину возможности выходить из квартиры.

«Я поручаю вам организовать проверку по данному обращению, а также дать оценку полноте реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере соблюдения прав инвалидов на доступную среду», – поставил задачу Гуцан. Отчет он ждет до 1 августа.

Каждое обращение, прозвучавшее на встречах 19 июня, Александр Гуцан пообещал проконтролировать лично.

Сейчас генеральный прокурор проводит встречу с предпринимателями Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube