Уралец купил дом и развернул в нем большую нарколабораторию

54-летний житель Екатеринбурга организовал нарколабораторию в Белоярском районе. Чтоб его вычислить, пришлось проводить спецоперацию с участием ФСБ, рассказал «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

Работа началась по итогам тщательной разработки оперативных данных о наркотрафике в крупных размерах в жилом секторе. В результате оперативники ФСБ и МВД задержали подозреваемого, которым оказался местный житель 1972 года рождения из Екатеринбурга.

«Криминальная точка функционировала с ноября 2025 года. Фигурант… купил специально для нелегальной деятельности старенький дом, чтобы он меньше привлекал внимание односельчан, и лично осуществлял полный цикл производства смертельного синтетического вещества. Изготовленный товар оптовыми партиями реализовывался через специальные тайники в ближайших лесопарковых зонах. В подпольном цехе оперуполномоченные изъяли 22 994 гр. мефедрона, соответствующее оборудование, порядка двадцати 20-литровых емкостей с прекурсорами», – пояснил Валерий Горелых.

Отметим, что хозяин нарколаборатории – юрист по образованию, судимостей не имел. Он арестован.

Екатеринбург, Елена Васильева

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