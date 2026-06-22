Студентам предложили жилье на особых условиях

В российских вузах началась вступительная кампания, и ГК «КОРТРОС» предлагает специальные условия для студентов и абитуриентов, желающих поселиться в Академическом. В компании отмечают, что нередко мест в общежитиях учебных заведений хватает не всем, и поступившим иногородним студентам приходится снимать жилье.

Но покупка жилья может оказаться более выгодным вариантом. Платеж по ипотеке в Академе сопоставим со стоимостью аренды. Так, студия в строящемся блоке ЖК «Спутник» может обойтись студенту при субсидированной ставке 0,01% в первый год в 8 983 рублей в месяц, а в течение четырех лет обучения – 25 252 рублей. В уже готовом доме в этом же ЖК в первый год квартира обойдется в 10 204 рублей ежемесячно, 28 686 ₽ в последующие годы. Если же говорить о квартирах, то в строящемся доме однокомнатная обойдется студенту в 11 914 рублей в первый год и 33 491 далее. А в готовом доме 13 257 рублей в первый год и 37 269 далее.

Для студентов и абитуриентов действует регулярный дисконт 5% на покупку, отметили в компании. И в отличие от съемного жилья, при уплате тех же сумм в месяц, квартира потом останется в собственности студента.

«Покупка квартиры для студента – вложение, которое помогает уверенно смотреть в будущее. Пока идут годы учебы, недвижимость растет в цене, а вместе с дипломом выпускник получает ценный актив и собственное пространство для жизни. Благодаря субсидированной ипотеке от девелопера ежемесячный платеж зачастую сопоставим с арендой, но в этом случае средства работают на создание семейного капитала. Особенно важно, что собственная квартира дает молодому человеку чувство стабильности и уверенности на старте взрослой жизни: можно сосредоточиться на учебе, карьере, строить планы, создавать семью и не откладывать важные решения из-за жилищного вопроса. Это вложение, которое приносит пользу и сегодня, и спустя многие годы», – отметил директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Семенок.

Из Академического есть прямые маршруты общественного транспорта до всех вузов. В районе есть поликлиники, кафе, места для отдыха и занятий спортом. Кроме того, Академический – самый молодой район города, здесь живет много молодежи и молодых семей.

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