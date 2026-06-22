Житель Артинского района задушил жертву неудавшегося изнасилования с помощью топора

45-летний Житель Артинского района приговорен к уголовному наказанию за убийство 18-летней давности.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, преступление было совершено 19 июля 2007 года в период с 13 до 14 часов. Местный житель и его жертва находились в лесу у села Курки Артинского района. Преступник пытался совершить сексуальное насилие, а когда это не получилось – решил жертву убить. Он взял топор, его ручкой прижал шею потерпевшей и давил до тех пор, пока она не задохнулась.

После совершенного преступления мужчина закидал тело женщины ветками, после чего скрылся с места преступления.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Арти, Елена Васильева

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