«Нашли и все вернули», – задержан преступник, обокравший семью тренера Разина

В Екатеринбурге полиции потребовалось меньше суток, чтобы найти преступников, которые ограбили семью хоккейного тренера Андрея Разина. Все началось с того, что мошенники добрались до 16-летнего сына Разиных Александра, ему угрожали, что обвинят в пособничестве террористам, запугали, что отец потеряет работу, а сам он не сможет поступить в университет. В итоге запуганный парень передал ключи от квартиры злоумышленникам, а те вынесли из дома сейф.

Как рассказала супруга тренера Татьяна, когда все вскрылось, полицейские быстро нашли того, кто, собственно, был в квартире, помогло, что Александр сохранил скрины всех переписок с якобы сотрудниками внутренних дел, записи звонков, а также сфотографировал марку и номер машины человека, которому отдавал ключи. Это тоже оказался человек, попавший под влияние мошенников. «Даже по камерам видно, что он не грабитель: у него была возможность взять технику, планшеты, драгоценности, но он этого не сделал. Забрал только сейф», – заметила она.

Женщина поблагодарила сотрудников следственной группы. «Будем надеяться, что организаторов поймают», – добавила Татьяна.

«Спасибо, всем сотрудникам полиции Екатеринбурга, которые причастны к расследованию ограбления моей квартиры! Буквально за 10-12 часов оперативники не только поймали «вора», но и вернули все украденное», – сказал сам Андрей Разин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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