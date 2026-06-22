«Наши предки доказали всему миру, что русский солдат – самый сильный», – Жога

Сегодня в России – День памяти и скорби.

«Сегодня наша Родина и дружественные страны ближнего зарубежья вспоминают и скорбят по жертвам Великой Отечественной войны: ровно 85 лет назад фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз, что привело к самому масштабному военному конфликту в истории», – написал в своих социальных сетях уральский полпред Артем Жога.

«Десятки миллионов наших сограждан погибли в бою, скончались от ран на передовой или от голода во время блокады, были замучены агрессором в концлагерях, а также пропали без вести. Наша история знает тысячи героических историй солдат и офицеров, которые не жалели своей жизни в борьбе за Родину. В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Мой дед Иван Кириллович Ткаченко прошел все 1418 дней – от 22 июня 1941-го до Великой Победы. Для меня он – пример стойкости, силы и патриотизма, – отметил полпред. – Наши предки доказали всему миру, что русский солдат – самый сильный. С памятью и гордостью об их подвиге сейчас идут вперед бойцы специальной военной операции. Они знают, за что сражаются: за светлое и безопасное будущее наших детей и потомков, для того, чтобы наследники фашистов больше никогда не смогли поднять свои головы».

Екатеринбург, Елена Васильева

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