Екатеринбургский театр кукол выиграл «Золотую маску»

Спектакль «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол отмечен национальной театральной премией «Золотая маска». Вручение наград состоялось накануне в Омске.

Постановка по пьесе Михаила Булгакова рассказывает историю людей, которые пытаются выжить в стремительно меняющейся Москве эпохи НЭПа. Спасением для героев становится квартира Зои Пельц, где под вывеской швейной мастерской разворачивается рискованная авантюра. Сам Булгаков определял жанр пьесы как «трагическая буффонада» – это история, в которой смешное и трагическое неразделимы.

Режиссером спектакля стал Игорь Казаков. Его постановка уже завоевывала признание профессионального сообщества, став лауреатом фестиваля «Сибирь. Terra Magica» и премии «Браво!».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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