На Урале пошла земляника

На Урале пошла первая лесная земляника. Как сообщает «Новый День», с выходных по популярным трассам стоят продавцы и реализуют свежую ягоду. Цена вопроса – от 800 р. за полулитровую баночку, трехлитровое ведро можно приобрести за 3-3,5 тысячи рублей.

В некоторых местах, в частности на трассе на Сысерть продают уже и первую чернику. Ее стоимость также начинается от 800 р. за емкость объемом 0,5 литра. Сборщики ягоды прогнозируют, что из-за благоприятных погодных условий урожай в уральских лесах будет хорошим.

Екатеринбург, Елена Васильева

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