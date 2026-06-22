В Екатеринбурге зажгли «Свечу памяти»

В Екатеринбурге прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На стадионе «Екатеринбург Арена» состоялась гражданская акция «Свеча памяти». Участники выстроились в форме слов «Урал помнит» и с помощью горящих свечей создали изображение легендарного танка Т-34. Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Николаевич Суворов.

Продолжением памятных мероприятий стало световое шоу «Свет Победы» у главного учебного корпуса УрФУ. Мультимедийные видеопроекции воссоздали страницы истории Великой Отечественной войны, напомнив зрителям о мужестве, стойкости и самоотверженности советского народа в годы войны.

Фото: администрация Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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