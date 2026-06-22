Ночью ливень, днем жара. Уральская погода может погубить половину урожая

В Свердловской области за июнь выпало уже рекордное количество осадков – только в первую половину месяца синоптики зафиксировали от одной до двух месячных норм дождей, и ливни продолжаются. При этом в последние дни на Урале может быть достаточно жарко и ясно днем, а ночью – прохладно и влажно из-за проливных дождей. Такая погода губительна для сельскохозяйственных культур рассказала «Новому Дню» агроном Ангелина Чеглакова.

«Такая погода может вызывать температурный шок у растений, когда днем они сильно перегреваются, а ночью, наоборот, переохлаждается за счет переувлажнения почвы. Она просто не успевает просыхать, к тому же из нее таким образом вымываются минералы, грубо говоря, полезных веществ поступает меньше через корневую систему. Там, где воды особенно много, может начаться гниение, грибковые инфекции», – рассказала собеседница агентства.

При худшем сценарии регион может не досчитаться 30-50% урожая. Самый сильный удар может прийтись на кормовые культуры, чуть меньше страдают овощи и картофель, под воздействие неблагоприятных условий попадают также зерновые – у них формируются слабые и некрупные колосья.

Труднее всего бороться именно с переувлажнением и эрозией почвы. «Помогают мульчирование, глубокое рыхление», – добавила специалист.

Также, по ее словам, хорошо работает внесение органических удобрений – компоста, навоза, которые помогают в борьбе с избыточной влагой.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube