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Пожарный инспектор рассказал, как вода может привести к возгоранию

Бутылки с водой, оставленные на солнце, могут стать причиной пожара. Об этом предупредил уральцев заместитель главного государственного инспектора Екатеринбурга по пожарному надзору Виктор Калинин.

В эфире радио «Город ФМ» специалист рассказал случай из своей практики. Садоводы поставили на веранде заполненные водой пластиковые бутылки, чтобы поливать рассаду. Солнечным днем произошло преломление света, сработал эффект линзы через бутылки, и веранда воспламенилась. Калинин отметил, что нельзя оставлять емкости с водой и стеклянные предметы на солнце. Даже бутылка с напитком, оставленная на переднем сиденье автомобиля, несет высокий риск возгорания.

Напомним, в Екатеринбурге с 19 июня отменен особый противопожарный режим. Однако по прогнозам синоптиков, июль ожидается очень теплым, с жаркими днями. Инспектор призвал всех горожан соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить открытый огонь на природе, не бросать окурки или спички в траву, не сжигать хворост, опилки и траву рядом с лесом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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