Вылет перенесли на послезавтра. Рейсы в Москву массово отменяют из-за «Ковра»

В Екатеринбурге массово отменяют и переносят рейсы в Москву из-за того, что в столичном регионе объявлен план «Ковер». Екатеринбурженка Алена рассказала «Новому Дню», что ее вылет перенесли с сегодняшнего дня на среду. «Должна была вылететь сегодня утром, рейс сначала подвинули на вечер, но было сразу понятно, что скорее всего, отменят. И вот теперь пришло уведомление, что вылет только в среду», – рассказала девушка.

Согласно табло вылета аэропорта Кольцово, отменены шесть сегодняшних рейсов «Аэрофлота» в Москву и один рейс «Уральских авиалиний» в Сочи, задерживаются вылеты «России» в Сочи и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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