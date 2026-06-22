Уральские випы почтили память павших в Великой Отечественной войне

Уральские политики, в том числе полпред Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер почтили память павших в Великой Отечественной. Траурная церемония в день начала войны прошла на Широкореченском мемориале.

«В Екатеринбурге у Вечного огня на Широкореченском мемориале собрались сотни жителей. Здесь упокоены бойцы Красной Армии, умершие в военных госпиталях Свердловска. Миллионы солдат отдали самое ценное – свои жизни – за свободу и независимость Родины. Мы обязаны помнить их подвиг», – написал о церемонии во соцсетях Артем Жога.

«В годы Великой Отечественной войны регионы Уральского федерального округа были настоящей кузницей Победы: на заводах круглосуточно трудились не только мужчины, но и женщины с детьми. 12 городов Урала и Западной Сибири удостоены высокого звания «Город трудовой доблести». Героизм тыловиков помог Красной Армии дойти до Берлина и разгромить врага.

Очень важно передавать память о Героях нашего народа новым поколениям. Неразрывная связь эпох – великая сила России. И сегодня она помогает нам отстаивать интересы Родины на фронтах специальной военной операции. Мы помним и гордимся!» – написал в соцсетях полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

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