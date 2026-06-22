Количество квот на ВРТ выросло на 500 штук

В Свердловской области увеличили количество квот на проведение ЭКО. Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Всего в рамках бюджета теперь можно будет сделать не 2,7 тысячи, а 3,2 тысячи протоколов. Кроме того, выделено 2,5 тысячи квот на криопереносы.

«Ради чего все это делается? Ради того, чтобы еще больше счастливых мам и пап могли взять на руки своих желанных и долгожданных малышей, которые будут расти, познавать мир и жить в нем счастливо, – сказал министр. – Наши врачи отмечают, что причины бесплодия в равной степени касаются и женщин, и мужчин. Но благодаря современным вспомогательным репродуктивным технологиям и лекарственным препаратам мы даем реальный шанс на счастье тем, кто в этом нуждается. С 2015 года благодаря госпрограмме на Среднем Урале появились на свет более 11 тысяч малышей. Для нас остается важным показателем и время: если в 2013 году очередь на процедуру растягивалась на полтора года, то сегодня свердловчане ждут ЭКО не больше месяца».

Екатеринбург, Елена Васильева

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