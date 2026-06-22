В Екатеринбург привезли часть гигантской ангельской скульптуры

Главная фигура скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» прибыла в спортивный квартал Екатеринбурга. Монумент предводителя небесного войска встретили спортсмены

Академии единоборств РМК и отец Павел, который освятил скульптуру.

Архистратиг Михаил встанет рядом с архангелами Селафиилом, Гавриилом, Уриилом, Иегудиилом, Иеремиилом, Рафаилом и Варахиилом. Это будет самая масштабная православная скульптура в России.

Монумент «Собор Архистратига Михаила» – это подарок Екатеринбургу от Русской медной компании. Открытие планируется ко Дню города.

«Церковь глубоко почитает архангела Михаила как непоколебимого защитника веры, борца против всяческого зла. Меч, направленный вверх, является символом борьбы, защиты и победы. Такое изображение подчеркивает роль Архистратига Михаила как вождя небесного воинства, готового к битве для защиты веры и людей», – напомнили в пресс-службе академии.

Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Екатеринбург, Елена Сычева

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