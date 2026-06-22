На месте промзоны на Уралмаше появится жилой квартал со школами и детскими садами

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в районе улицы Машиностроителей – проспекта Космонавтов.

На месте старой промышленной зоны Уралмашзавода появится новая улично-дорожная сеть, многоэтажная жилая застройка общей площадью около 1500 миллионов квадратных метров, объекты социальной инфраструктуры и торговли.

«Проектом предусмотрено строительство нескольких детских садов более чем на 2500 мест. Также планируется строительство школ более чем на 5 тысяч мест, детской школы искусств на 500 мест и организаций дополнительного образования на 800 мест. Дополнят социальную инфраструктуру физкультурно-оздоровительные объекты с плавательным бассейном почти на 800 мест. На территории будущей застройки также предусмотрен медицинский центр с размещением детской, стоматологической поликлиники, а также здание поликлиники для взрослых», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в проекте предусмотрены автопаркинги на более 12 тысяч машиномест.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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