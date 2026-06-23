ЕВРАЗ потратил 21 млн рублей на реализацию проектов грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

В регионах присутствия ЕВРАЗа подвели итоги грантового конкурса. Финансовую поддержку получат проекты из Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка, Гурьевского округа, Таштагола, Шерегеша и Каза.

В 2026 году на конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» поступило 324 заявки. Экспертные советы отобрали 51 лучший проект. Финансирование направят на улучшение городской среды и благоустройство, развитие культуры, образования и спорта, поддержку волонтерства, помощь пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья, экологические инициативы, профориентацию. Общий бюджет на реализацию проектов в этом году превысит 21 млн рублей.

Операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов поздравил победителей конкурса

«Грантовый конкурс ЕВРАЗа «Город друзей – город идей!" давно перерос в мощное сообщество социальных проектировщиков – людей, которые хотят и умеют делать жизнь вокруг себя лучше. В этом сезоне мы снова увидели, как много искренних и полезных инициатив рождается в наших городах. Уверена, что новые проекты станут важной частью городской инфраструктуры и подарят жителям новые возможности для развития, спорта и творчества», – прокомментировала Мария Курносова, вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям.

В Качканаре победителями конкурса ЕВРАЗа признаны 9 инициатив

В перечень победителей на Урале вошли инициативы по оснащению паллиативных отделений и созданию инклюзивных пространств для ребят с ОВЗ, программы детского технического творчества. Поддержку получат спортивные направления – от закупки оборудования для юных спортсменов до реконструкции школьных площадок. Кроме того, средства пойдут на создание комфортных зеленых зон, культурно-досуговых пространств, просветительских театральных и кинопроектов.

Победителями конкурса ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле стали 13 проектов

Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» проводится с 2007 года. За это время компания поддержала свыше 550 социальных инициатив.

С полным списком проектов‑победителей можно ознакомиться на сайте.

Екатеринбург, Елена Васильева

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