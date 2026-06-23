В Техническом университете УГМК началась приемная кампания

Технический университет УГМК объявляет о начале приемной кампании 2026 года. Абитуриенты могут подать документы на востребованные инженерные направления.

Стоит отметить, что в университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

Образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью: занятия ведут действующие специалисты отрасли, студенты проходят практики на ведущих предприятиях.

Обучение бесплатное – на бюджетных местах или по договору с предприятиями. Студенты обеспечены комфортными условиями проживания, современной учебной и лабораторной базой.

Направления подготовки по высшему образованию Технического университета УГМК на 2026 год:

Горное дело (специалитет)

Металлургия

Электроэнергетика и электротехника

Автоматизация технологических процессов и производств

Технологические машины и оборудование

Информатика и вычислительная техника

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

Экономика

«Сегодня для выпускников школ и их родителей настала нервная пора, ведь нужно принять решение и не просто выбрать вуз, а фактически спланировать свою будущую жизнь, карьеру, достаток и гарантии надежности этого будущего. И я бы посоветовал учитывать, что именно инженерные профессии вновь становятся одними из самых востребованных в стране. А наш университет готовит специалистов, которые уже с первого курса погружаются в работу ведущих предприятий, а после окончания вуза сразу смогут влиться в инженерные коллективы предприятий», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

В 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX – это наивысшая позиция среди всех частных технических вузов. Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества.

Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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