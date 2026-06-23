МЧС предупреждает уральцев о сильных осадках и шквалистом ветре

ГУ МЧС по Свердловской области предупредило уральцев о непогоде.

По данным синоптиков, 24 июня и ночью 25 июня местами на территории Свердловской области прогнозируются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, и шквалистый ветер до 25 м/с.

В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности, избегать на улице деревьев, рекламных баннеров и ЛЭП. Во время града нужно зайти в укрытие, а также защищать голову. Если непогода застала вас на трассе, рекомендуется съехать на обочину и переждать.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Екатеринбург, Елена Васильева

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