Пассажиры рассказали об ограничениях «Аэрофлота» на продажу билетов «туда-обратно» в Москву

«Аэрофлот» временно прекращал продажу билетов сегмента «эконом» до Москвы и обратно – купить единым заказом их не получалось, можно было купить только отдельные билеты до Москвы и отдельные – обратно. На это «Новому Дню» пожаловались пассажиры, пытавшиеся приобрести места на рейсы национального перевозчика из Екатеринбурга в Москву и обратно.

«Для чего это сделано, конечно, понятно, если куплен билет «туда-обратно», и вылет вперед отменен или переносится, то они теряют деньги на двух рейсах, а если отдельно купленные «туда» и отдельно «обратно», то компенсируют только один, на обратный рейс ты вроде как сам не явился, хоть и не по своей вине», – сказала «Новому Дню» жительница Екатеринбург Мария.

Девушка в итоге купила билеты двумя отдельными заказами – до Москвы и обратно. Но уже на следующий день ограничения сняли.

Екатеринбург, Елена Сычева

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