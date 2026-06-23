В Каменске-Уральском две пенсионерки не поделили землю – в ход пошла консервная банка

В Каменске-Уральском две пенсионерки поругались из-за установки забора. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в надзорный орган с жалобой обратилась жительница Каменска-Уральского 1953 г.р. Она сообщила, что была травмирована в ходе конфликта с соседкой из-за расположения границы земельного участка.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2022 году соседка, 1960 г.р., на смежном земельном участке провела межевание, решив установить забор. Между женщинами неоднократно возникали споры о границах земельного участка.

В апреле 2024 года женщины в очередной раз поссорились, соседка взяла консервную банку и острым краем ударила женщину по пальцам левой руки, в результате чего последней получена скальпированная рана третьего пальца левой кисти.

В целях защиты прав заявительницы прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского частично удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с соседки в пользу пострадавшей пенсионерки компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

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