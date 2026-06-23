Ураган в Кушве на три часа задержал электрички

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки пассажирских электричек на Свердловской железной дороге.

Вечером 22 июня из-за сложных метеоусловий было нарушено движение двух пригородных электропоездов: № 7079 по маршруту «Екатеринбург – Нижняя Тура» и № 7073 по маршруту «Екатеринбург – Бокситы». Задержка произошла на железнодорожных станциях Гороблагодатская и Кушва. Движение поездов было восстановлено в 23:30 того же дня. Общее время задержки составило около 3 часов.

«Нижнетагильской транспортной прокуратурой организован контроль за ходом аварийно-восстановительных работ и обеспечением перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кушва, Ангелина Сергеева

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