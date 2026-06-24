На Урале поймали очередного «могильного фотографа». Девушка ходила по кладбищам и снимала места захоронений участников СВО, сообщает «Антитеррор Урал» в соцсетях.

Ранее, в середине июня, за фотографированием могил бойцов в Свердловской области была задержана другая девушка. За один снимок ей вербовщики с Украины платили по 80 рублей.

Чем руководствовалась новая задержанная – предстоит выяснить правоохранительным органам, которые в настоящее время проводят оперативные мероприятия. В случае подтверждения мотива на совершение государственной измены задержанной может грозить пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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