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Ажиотаж на уральских заправках спал

Ажиотаж, который возник на уральских заправках после исчезновения бензина АИ-95 на некоторых АЗС компании «ЛУКойл», спадает. Так, еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на Шейнкмана, а также в Березовском и Среднеуральске.

Напомним, накануне на этих АЗС было введено ограничение на продажу бензина – не более 40 л на один автомобиль. Ситуация на «ЛУКойле» и ограничения на ГПН спровоцировали ажиотаж.

Сейчас, как отмечает корреспондент «Нового Дня», автомобили на заправках есть, однако не больше одного-двух к каждой колонке на улице Шейнкмана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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