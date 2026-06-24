Ажиотаж на уральских заправках спал

Ажиотаж, который возник на уральских заправках после исчезновения бензина АИ-95 на некоторых АЗС компании «ЛУКойл», спадает. Так, еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на Шейнкмана, а также в Березовском и Среднеуральске.

Напомним, накануне на этих АЗС было введено ограничение на продажу бензина – не более 40 л на один автомобиль. Ситуация на «ЛУКойле» и ограничения на ГПН спровоцировали ажиотаж.

Сейчас, как отмечает корреспондент «Нового Дня», автомобили на заправках есть, однако не больше одного-двух к каждой колонке на улице Шейнкмана.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube