Нетрезвый отец без прав вез маленьких детей на машине с зимней резиной и устроил массовое ДТП

В Екатеринбурге пьяный отец, ранее лишенный прав, куда-то повез свою жену и двух маленьких детей и устроил массовое ДТП.

Дорожный инцидент произошел 23 июня в 11:50 на улице Строителей, в районе дома № 47.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ предварительно установили, что 31-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь в сторону улицы Авангардной, въехал в идущую впереди «Газель». После столкновения «Ниссан» отбросило влево на припаркованные БМВ, «Шевроле» и «Тойоту».

В результате дорожного происшествия пострадал трехлетний пассажир «Ниссана» – мальчика увезли на скорой в ДГКБ № 9, после осмотра его отпустили домой. В этом автомобиле был еще один несовершеннолетний пассажир – ребенок 1 года, который не пострадал. Дети перевозились в детских удерживающих устройствах, благодаря чему серьезных травм удалось избежать.

Автоинспекторы установили, что водитель «Ниссана» является жителем Екатеринбурга, он отец обоих детей, ранее он был лишен прав. Инспекторы ДПС провели процедуру освидетельствования на состояние опьянения, результат составил 0,500 мг/л, что подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, пояснила сотрудникам, что не знала о том, что муж находится в состоянии опьянения, и он сам принял решение сесть за руль, не допустив ее к управлению автомобилем.

Сотрудники ГАИ провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Они выяснили, что на автомобиле «Ниссан» установлены зимние шины, что является нарушением, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.3 УК РФ. Проверка продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube