Врачи помогли 14-летней девочке, у которой зуб начал прорастать в нос (ФОТО)

Уральские медики столкнулись с редкой аномалией – у 14-летней девочки зачатки зуба мудрости оказались не в зубном ряду, в области гайморовой пазухи. Из-за этого развилось хроническое воспаление, и ребенок постоянно испытывал ноющую боль в левой половине лица.

Школьница обратилась к врачам с жалобами на заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области левого глаза. Причину симптомов удалось обнаружить только после компьютерной томографии. Девочку сразу госпитализировали. Ей провели операцию по современной FESS-методике – функциональную эндоскопическую хирургию носа и пазух.

«С ювелирной точностью зуб удалили вместе с фолликулом, не прибегая ни к наружным разрезам, ни к сверлению верхней челюсти. Уже через два дня после операции у девочки пропали ноющие боли, а через неделю ее выписали домой», – рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

По словам специалистов, подобные аномалии крайне редко встречаются во врачебной практике. Причины их возникновения достоверно не установлены.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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