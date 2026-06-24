Курьер на самокате сбил 2-летнего мальчика в Академическом районе

В Екатеринбурге 19-летний курьер на электросамокате наехал на маленького ребенка на пешеходной дорожке. ДТП случилось 23 июня около 20:00 на улице Академика Парина в районе дома № 45, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Двухлетний мальчик шел с мамой. Он получил травмы, его на скорой увезли в ДГКБ № 9.

Автоинспекторы установили, что водителем электросамоката является местный житель. На месте происшествия были опрошены очевидцы и установлены личности участников ДТП. Сегодня следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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