Уборщица кафе сломала нос девочке-подростку

300 часов обязательных работ получила сотрудница заведения общепита в Каменске-Уральском. Таким образом она заплатит за конфликт с девочкой-подростком.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 8 февраля 2026 года. 47-летняя уборщица кафе, расположенного на первом этаже местного ТЦ, разозлилась на замечание, которое сделала ей 15-летняя посетительница. Женщина вступила в устный конфликт с подростком. В ходе конфликта обвиняемая стала оскорблять девочку, чему стали свидетелями другие посетитель кафе. В итоге обвиняемая еще и ударила подростка кулаком в лицо, сломав ей кости носа.

С учетом позиции государственного обвинителя Синарский районный суд назначил виновной наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

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