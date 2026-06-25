Уралец снял с карты женщины-инвалида 20 тысяч рублей

Житель Свердловской области без спроса снял 20 тысяч рублей с чужой карты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в Реже в мае текущего года. Потерпевшая, инвалид II группы и мать двоих несовершеннолетних детей, дала знакомому свою банковскую карту и пин-код от нее, чтобы мужчина купил нужные ей товары. Однако обвиняемый, сделав покупки, пошел в банкомат и трижды снял наличные на общую сумму 20 тысяч рублей.

О пропаже средств потерпевшая узнала в тот же день от своей дочери, обнаружившей списание через мобильное приложение. Суд установил, что ущерб является для потерпевшей значительным, поскольку ее единственным источником дохода является пенсия.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся. На стадии предварительного следствия обвиняемый все деньги вернул. Сама женщина ходатайствовала о снисхождении к подсудимому, подтвердив примирение сторон и сохранение приятельских отношений.

Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, суд наказал мужчину штрафом в размере 40 тысяч рублей в доход государства.

Реж, Елена Васильева

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