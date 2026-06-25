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В Шале сгорел жилой дом – женщина погибла, мужчина госпитализирован

В поселке Шаля Свердловской области случился крупный пожар. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на улице Зеленой на площади 70 кв. м горел частный жилой дом. При пожаре пострадал мужчина – с ожогами он был доставлен в медучреждение.

Также в ходе тушения пожара было обнаружено тело хозяйки дома. На происшествии работали 4 специалиста и 2 единицы техники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Шаля, Елена Васильева

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