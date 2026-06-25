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Сегодня поклонники вспоминают Майкла Джексона

Сегодня поклонники во всем мире вспоминают Майкла Джексона. Певец скончался 25 июня 2009 года – у него остановилось сердце во сне.

Бойопик о становлении мировой звезды, стартовавший в мировом прокате в апреле этого года поднял огромную волну интереса к личности и творчеству поп-короля. В России показ фильма, который собрал уже более 1 млрд долларов, сопровождался песнями и танцами зрителей прямо в кинозалах, накануне в стране также стартовали вечеринки в память о певце.

В Екатеринбурге одним из центров притяжения является памятник Майклу Джексону на улице Вайнера, у ТЦ «Гринвич», утром у него уже были цветы. К вечеру поклонники призывают прийти к статуе и почтить память певца, в том числе вспомнив его творчество.

Также сегодня в кинотеатрах можно посмотреть фильм «Майкл», в том числе он весь день будет идти в премьер-зале «Парк Хауса», «Граната», «Омеги» и т.д.

Екатеринбург, Елена Васильева

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