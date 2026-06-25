Избил щенка за отказ идти домой. Екатеринбуржцы пытаются спасти собаку от агрессивного хозяина (ВИДЕО)

В Екатеринбурге горожане пытаются спасти щенка от агрессивного хозяина – тот избил собачку за то, что она не хотела идти домой. Все происходило на глазах соседей, которые зафиксировали нарушение, а после попытались остановить горе-владельца. На замечания он отвечал: «Это моя собака».

Мужчина бьет собаку (ВИДЕО)

Добросердечные соседи даже попытались выкупить у мужчины животное, и он поначалу согласился, но потом передумал.

Очевидцы беспредела вызвали полицию, однако сотрудники правоохранительных органов на место не приезжали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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