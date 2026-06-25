российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Избил щенка за отказ идти домой. Екатеринбуржцы пытаются спасти собаку от агрессивного хозяина (ВИДЕО)

В Екатеринбурге горожане пытаются спасти щенка от агрессивного хозяина – тот избил собачку за то, что она не хотела идти домой. Все происходило на глазах соседей, которые зафиксировали нарушение, а после попытались остановить горе-владельца. На замечания он отвечал: «Это моя собака».

Мужчина бьет собаку (ВИДЕО)

Добросердечные соседи даже попытались выкупить у мужчины животное, и он поначалу согласился, но потом передумал.

Очевидцы беспредела вызвали полицию, однако сотрудники правоохранительных органов на место не приезжали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,