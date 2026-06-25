В Полевском сотрудница ПВЗ с сообщницей похитили у «Вайлдберриз» более 1,2 млн рублей

Полевской городской суд вынес приговор двум местным жительницам, похищавшим у маркетплейса «Вайлдберриз» деньги и товары. Ущерб составил более 1,2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, менеджер пункта выдачи Алена Брехунцова и ее знакомая Полина Волкова оформляли заказы через мобильное приложение, указывая адресом доставки ПВЗ, в котором работала Брехунцова. После получения товаров на складе они забирали их, не производя оплату.

Кроме того, подельницы разработали схему обмана клиентов. Под предлогом предоставления скидки они убеждали покупателей перечислять деньги за приобретенные товары на личные банковские счета, а не в кассу организации. Полученными средствами женщины распоряжались по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба, причиненного ООО «Вайлдберриз», составила 1 239 984 рубля. Дополнительно Брехунцовой инкриминируется хищение возвращенных клиентами товаров на сумму 20 375 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину, принесли извинения потерпевшей стороне и частично возместили причиненный ущерб.

Менеджеру ПВЗ суд назначил наказание в 4 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Волкова была приговорена к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен судом в размере 1 162 984 рубля с учетом уже внесенных осужденными сумм. До полного погашения задолженности сохранен арест, наложенный на имущество Волковой.

Полевской, Елена Васильева

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