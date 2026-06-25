Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге

С 23 по 26 июня на стадионе СОК «Калининец» в Екатеринбурге состоится чемпионат России по легкой атлетике. В главных легкоатлетических стартах страны примут участие около 800 сильнейших спортсменов из 70 регионов России.

Программа чемпионата включает 23 дисциплины. В их числе спринт, бег на средние и длинные дистанции, барьерный бег, бег с препятствиями и командные эстафеты. Отдельную часть программы составят технические виды: прыжки в высоту, в длину, с шестом, толкание ядра, метание диска, молота и копья. Также в рамках чемпионата пройдут соревнования по спортивной ходьбе на 10 километров, состязания в мужском десятиборье и женском семиборье. Всего будет разыграно 44 комплекта наград.

«За последний год в России были обновлены десятки рекордов страны, многие наши спортсмены подойдут к началу стартов в роли лидеров мирового сезона – все это яркое свидетельство прогресса отечественной легкой атлетики. Мы с уверенностью ждем новых личных и национальных достижений на ПСБ чемпионате России. Наша задача – создать из турнира масштабное спортивное шоу, которое вдохновит и спортсменов, и зрителей и продемонстрирует, что российская легкая атлетика готова к международной конкуренции», – отметил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 23 июля. На территории «Калининца» будет организована фан-зона, где каждый сможет ближе познакомиться с «королевой спорта», поучаствовать в активностях и получить памятные сувениры. Также в рамках чемпионата пройдут медиа и корпоративные забеги.

Фото: Центр спортивных мероприятий Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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