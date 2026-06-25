В Екатеринбурге закончили сносить офисник у Зеленой Рощи. Что там теперь будет (ФОТО)

В Екатеринбурге строители закончили демонтаж офисного здания с парковкой на улице Шейнкмана – возле парка Зеленая Роща, Aкадемии единоборств РMK и центра RСC Padel.
Сейчас остатки демонтированных конструкций будут вывозить в течение нескольких дней, а когда площадка будет расчищена и подготовлена, начнутся работы по строительству.
По данным «Нового Дня», в этом месте появятся летние корты для игры в падeл.
Екатеринбург, Елена Сычева
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