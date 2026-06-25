В Екатеринбурге построят новые дороги, чтобы разгрузить ЕКАД

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства новой улично-дорожной сети в планировочном районе Калиновский в Кировском районе.

Новые дороги появятся в следующих локациях:

– от улицы Мурзинской до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в направлении поселка Березит;

– от улицы Шефской до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в направлении выезда на Режевской тракт;

– в планировочном районе Калиновском.

«Проекты разработаны для снижения нагрузки на улицы Мурзинскую, Проезжую и организации выездов на ЕКАД в соответствии с решениями Генерального плана Екатеринбурга. Проектами предусмотрено строительство магистральных дорог от улицы Мурзинской до ЕКАД протяженностью 5,5 километра, от улицы Шефской до ЕКАД – около 8 километров», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Ширина проезжей части магистральных дорог составит 15 метров по две полосы движения в каждом направлении, ширина центральной разделительной полосы – 4 метра. Также запланировано строительство эстакад через железнодорожные пути и реконструкция Промышленного проезда с устройством боковых односторонних проездов.

Кроме того, будут построены магистральные улицы районного значения общей протяженностью более 10,6 километра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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