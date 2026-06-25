На Урале зацвела липа (ФОТО)

В Екатеринбурге зацвела липа. Цветки у этого дерева неяркие, но отличаются очень тонким и нежным ароматом.

Период цветения продлится максимум пару недель. Те, кто собирают цветки для чая или лечебных отваров, должны поторопиться. Эксперты советуют успевать до того, как начнут завязываться плоды – небольшие коробочки с семенами.

В основном, липовый цвет используется в качестве потогонного средства – его пьют, заваривая как чай, например, во время ОРВИ. Реже настои и отвары из цветков липы используют для полоскания.

Екатеринбург, Елена Сычева

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