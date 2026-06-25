В День молодежи в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

Парк Маяковского станет основной площадкой проведения Дня молодежи в Екатеринбурге. Праздник состоится 27 июня, программа продлится с 10:00 до 22:00.

«Гостей ждут сразу несколько фестивалей, которые будут проходить в течение дня на разных локациях: детского творчества и хореографического искусства, «Екатеринбург – город молодежи», «Гордость России», «Мечта России», «Молодежь России» и «Единство России». Завершится программа выступлением хедлайнера «Бурито» в 20:00», – сообщили в пресс-службе администрации города.

В день праздника с 8:00 до 23:00 будет ограничена продажа алкоголя в парке Маяковского и на прилегающих улицах: в переулке Базовом (от Яламова до Машинной); на улице Ткачей; в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей. Решение принято для «безопасности молодых людей», уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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