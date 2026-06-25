Нейрохирургу с Урала вручили медаль «Герой труда»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил медаль «Герой Труда Российской Федерации» легендарному врачу Семену Спектору. Указ о присвоении награды 1 мая подписал президент России Владимир Путин.

«Семену Исааковичу скоро исполнится 90 лет. Он доктор медицинских наук, нейрохирург, провел тысячи успешных операций, спас огромное количество жизней. Свыше 30 лет возглавлял Свердловский областной госпиталь ветеранов войн. Благодаря его кропотливой работе медучреждение приобрело звание одного из лучших в России», – рассказал в своем канале Жога.

Семен Исаакович родился на территории Украинской ССР и в пятилетнем возрасте попал в гетто. Его спасли бойцы Красной Армии в 1944 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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