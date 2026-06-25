Уральский спортсмен в четвертый раз стал чемпионом мира

Спортсмен команды «Архангел Михаил» Константин Шахтарин стал чемпионом мира по муайтай. Сегодня в финале мирового турнира он решением судей одержал победу над действующим чемпионом Европы Евгением Федоринчиком.

Первенство прошло в Куала-Лумпуре, и впервые за долгое время российским спортсменам было разрешено выступать под национальным флагом.

Для Шахтарина это четвертая победа на чемпионатах мира – теперь это один из самых титулованных бойцов в нашей стране.

«Россия, поздравляю! Мы стали четырехкратными чемпионами мира. Это наша общая победа, очень большая победа. Нас долго не пускали, но мы вернулись и забрали свое», – сказал Шахтарин после победы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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