Сергей Миронов посетит с рабочим визитом Екатеринбург

Сергей Миронов 26 июня с рабочим визитом посетит Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба «Справедливой России», в рамках поездки запланированы встречи с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Артёмом Жогой и губернатором Свердловской области Денисом Паслером, посещение производственного предприятия, возложение цветов к местам воинской славы, посещение культурных учреждений.

Также Сергей Миронов прочитает лекцию и ответит на вопросы студентов и преподавательского состава вузов Екатеринбурга.

Также Миронов встретится с партийным активом «СР» в Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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