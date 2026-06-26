ФСБ и полиция в очередной раз зачистили овощебазу № 4

В Екатеринбурге полиция и ФСБ провели очередной рейд по вопросу нелегальной миграции на овощебазе № 4. Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, профилактическая акция была спланирована таким образом, чтобы уже в момент ее старта все до одного возможные выходы и входы на базу оказались заблокированы.

«Тщательным проверкам подверглись 397 иностранных граждан. Среди них 16 оказались с нарушением режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы РФ. Кроме того, им будет запрещен въезд в Россию на протяжении ближайших 5 лет. Глава свердловского гарнизона генерал Мешков поставил задачу на регулярной основе проводить подобные рейды не только в столице Среднего Урала, но и во всех муниципальных образованиях области. Всего с начала 2026 года органы внутренних дел отправили на историческую родину 2184 нелегала. 5971 человек привлечен к административной ответственности. Наказаны в соответствии с действующим законодательством 618 работодателей за незаконное использование труда иностранных граждан», – отметил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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